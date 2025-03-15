AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin Yalova'daki Geleneksel Vefa İftarı'nda konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Daha önce de defalarca ifade ettik, AB bir küresel güç olmak istiyorsa bunun yolu, Türkiye ile kurabileceği en yakın ilişkiyi kurmasından geçer." dedi.

Çelik, partisinin Altan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği Geleneksel Vefa İftarı'nda, herkesin Ramazan ayını tebrik etti.

Türkiye'nin etrafındaki gelişmelere bakıldığında AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın ülke ve bölge için ne kadar büyük kıymet ifade ettiğinin bir kere daha anlaşılacağını belirten Çelik, "Yukarımızda Rusya-Ukrayna Savaşı, aşağımızda Gazze'deki soykırım, Suriye'deki gelişmeler, bütün bunlara baktığımızda Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetiminin Türkiye için ne kadar kıymetli, vazgeçilmez olduğu, bütün dünya tarafından takdir edildi." diye konuştu.

Bu sabah Avrupa gazetelerine, dünyada takip ettiği medya organlarına baktığında gördüğü ilk haberin Türkiye ile ilgili olduğunu aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Düne kadar bizi eleştirenler, bugün Türkiye'nin ne kadar önemli olduğundan, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinin ne kadar kıymetli olduğundan bahsediyor. Biz aslında onlara her zaman diyorduk; 'Bunu sadece zor zamanlara düştüğünüzde anlamayın, bunu normal zamanlarda da anlayın. Eğer normal zamanlarda da anlamış olsaydınız bu zor zamanlara düşmezdiniz.' Daha önce de defalarca ifade ettik, AB bir küresel güç olmak istiyorsa bunun yolu, Türkiye ile kurabileceği en yakın ilişkiyi kurmasından geçer. Maalesef bunu zamanında anlamadılar. Zamanında anlamadıkları gibi bu zor zamanda anlayarak aslında kendileri açısından büyük zararlar ortaya çıktıktan sonra meseleyi toparlamaya çalışıyorlar. Şunu herkesin bilmesi lazım ki Türkiye'nin gücü, Cumhurbaşkanı'mızın Türkiye'de gerçekleştirdiği büyük devrimlerle, dönüşümlerle Türkiye'nin geldiği nokta, bütün dünya için göz kamaştırıcı. Bu kadar çok merkezli krizi, bu kadar dirayetle yöneten bir lidere sahip olmamız, ülkemizin dünya siyasetinin en önemli 10 meselesinde görüşü muhakkak sorulması gereken bir ülke durumuna gelmiş olması, işte bu büyük mücadelenin neticesindedir."

- "Birileri gibi meseleyi sadece siyasi mezhepçilik düzeyinde ele almıyoruz" Ömer Çelik, yakın zamanda bazı CHP milletvekilleri tarafından bir provokasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Suriye'de Esad rejiminin artığı olan bir takım unsurların Suriye'yi istikrarsızlaştırmak için, oradaki meşru yönetime karşı silahlı kalkışma yapmasının arkasından meşru güvenlik güçlerinin olayı toparlamaya çalışırken maalesef, hepimizi çok üzen meşru güvenlik güçlerinin dışında ya da kontrolsüz bazı güçlerin Suriye'deki Alevi kardeşlerimize dönük olarak, oradaki kardeşlerimizin ölümüne, yaralanmasına yol açan bir takım eylemler ortaya çıktı. Biz bunun neticesinde dedik ki 'Suriye'deki Sünniler, Aleviler, Kürtler, Şiiler, Nusayriler ve Dürziler kardeşimizdir.' Şu cümleyi ekledik 'DEAŞ'ın yaptığı katliamlar, Sünniler'e; YPG'nin yaptığı katliamlar, Kürtlere; Esad rejiminin yaptığı katliamlar da Nusayri ve Alevi kardeşlerimize mal edilemez.' Yine ekledik, 'Mezheplerin hepsi saygıdeğerdir ama siyasi mezhepçilik, zehirdir.' dedik. Bu kadar açık cümleler kurmamıza rağmen maalesef, bir takım CHP milletvekilleri Hatay'ımıza giderek orada bizim, Alevi, Nusayri kardeşlerimize 'Esad artığı' dediğimiz gibi Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir iftira attılar, yalan söylediler. Biz, iftira, yalan siyasetine karşı son derece deneyimliyiz. Oradaki Nusayri, Şii, Alevi, Kürt, Dürzi, Sünni, bütün kardeşlerimizle sürekli temas halindeyiz. Birileri gibi meseleyi sadece siyasi mezhepçilik düzeyinde ele almıyoruz. Başından beri de söylüyoruz, 'Suriye, Suriyelilerindir.' diyoruz." Çelik, CHP'nin önceleri "Suriye'de ne işiniz vardı?" diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyi eleştirdiğini hatırlatarak, CHP'nin bu meselenin önemini 15 sene sonra anladığını aktardı. "Şimdi de 'Terörsüz Türkiye' diyoruz." ifadelerini kullanan Çelik, şunları bildirdi: "Türkiye'yi terör belasından kurtarmak için Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu yüksek irade, Türkiye'yi 50 yıllık terör belasından kurtarmak için Türkiye'nin önüne yepyeni pencereler açmaktadır. Kürt kardeşlerimiz üzerindeki terör vesayetinin kaldırılması, her şeyin demokrasiyle siyasetin imkanları içerisinde çözülmesi için de büyük bir fırsat oluşturacak. Vesayetin en karanlık dönemlerinde, Cumhurbaşkanı'mız, 2005-2006'da Diyarbakır'a giderek Türkiye'nin bütün meselelerin, 'Başörtüsü meselesi, benim meselemdir. Kürt meselesi, benim meselemdir.' diyerek o zamanki vesayet odaklarına karşı en güçlü mesajı vermişti. İşte o günden bugüne teşkilatlarımızın sarsılmaz birlikteliği, gücü ve kuvveti sayesinde karşımızdaki bütün şer şebekelerini alt ettik."