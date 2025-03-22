Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen K.Ö, Y.A. ve R.Y'nin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda 3 ayrı ikamet ve şüphelilerin araçlarında arama yapıldı.
Ekipler, 670 gram kokain, 598 gram sentetik uyuşturucu, bir şişe sıvı ara kimyasal madde ve hassas terazi ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.