Yalova'da 2 hükümlü yakalandı

Yalova'da, 40 yıl 6 ay ve 28 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan 40 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D'nin, İstanbul Adalar ilçesinde saklandığı tespit edildi.

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen operasyon sonucunda hükümlü gözaltına alındı.

Diğer operasyonda ise 4 ayrı hırsızlık ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 28 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.T, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.