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        Yalova'da 2 hükümlü yakalandı

        Yalova'da, 40 yıl 6 ay ve 28 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 20:39 Güncelleme: 27.03.2025 - 20:39
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        Yalova'da 2 hükümlü yakalandı
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        Yalova'da, 40 yıl 6 ay ve 28 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan 40 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D'nin, İstanbul Adalar ilçesinde saklandığı tespit edildi.

        Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen operasyon sonucunda hükümlü gözaltına alındı.

        Diğer operasyonda ise 4 ayrı hırsızlık ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 28 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.T, düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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