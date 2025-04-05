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        GÜNCELLEME - Yalova'da bir kişi tüfekle vurularak yaralandı

        Yalova'da bir kişinin minibüsünde pompalı tüfekle vurulması olayına karışan 1 şüpheli ile kaçmalarına yardım ettiği belirtilen 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 16:51 Güncelleme: 05.04.2025 - 16:51
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        GÜNCELLEME - Yalova'da bir kişi tüfekle vurularak yaralandı
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        Yalova'da bir kişinin minibüsünde pompalı tüfekle vurulması olayına karışan 1 şüpheli ile kaçmalarına yardım ettiği belirtilen 2 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İsmetpaşa Mahallesi Cevher Sokak'taki minibüsünde kimliği belirsiz kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan S.İ, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan S.İ'nin hayati tehlikesi bulunuyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada, saldırıyı gerçekleştirenlerin motosikletle olay yerine geldiğini belirledi.

        Şüpheliler, motosiklet ile saldırıda kullandıkları pompalı tüfeği olay yerinde bırakarak kaçtı.

        Polis ekipleri tarafından, olayı gerçekleştirdiği belirlenen B.Ö. Kocaeli'de yakalandı.

        M.M.E. isimli şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

        Ayrıca şüphelilerin kaçmasına yardım ettikleri tespit edilen V.G. ile M.S. de Yalova'da gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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