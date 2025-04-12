Yalova'da karaya oturan gemi manevra yaptırılarak kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, önceki gece karaya oturan enerji gemisi için bölgeye Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Şark Römorkörü, KIYEM-3 hızlı tahlisiye botu, balık adam ekibi ve kurtarma uzmanları sevk etmiş, gün boyunca çalışmalar aralıksız sürmüştü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün incelemesinde gemide hasar olmadığı tespit edilirken, geminin deniz emniyeti ise Yalova Sahil Güvenlik TCSG-17 Komutanlığı ve Yalova Deniz Liman Şube Müdürlüğü tarafından sağlandı.

Yalova Demir Sahası'nda karaya oturan enerji gemisi, yapılan manevra ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

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