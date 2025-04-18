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        Yalova'da fidan dikimi yapıldı

        Yalova'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi kreşinde öğrenim gören öğrenim çocuklar, "Senin de Bir Ağacın Olsun" temalı fidan dikimi etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 14:35 Güncelleme: 18.04.2025 - 14:36
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        Yalova'da fidan dikimi yapıldı
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        Yalova'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi kreşinde öğrenim gören öğrenim çocuklar, "Senin de Bir Ağacın Olsun" temalı fidan dikimi etkinliği yapıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü sorumluluğundaki Hersek Lagünü Sulak Alanı'nda düzenlenen etkinlikle öğrencilere doğaya katkı sağlamak, çevre bilincini aşılamak, sosyal sorumluluk bilinci kazandırmak, çocukları çevre koruma konusunda bilinçlendirmek doğanın ve yeşilin önemine dair farkındalık oluşturulması hedeflendi.

        Etkinlik sonrası Hersek Lagünü Sulak Alanı'nda bulanan Kuş Gözlem Alanı ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde çocuklar gezdirilerek alan hakkında bilgiler verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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