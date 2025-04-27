Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:90.Yıl Spor Salonu
Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Ahmet Tatlıcı
Semt77 Yalovaspor: McConico 2, Johnson 3, Yiğit Onan 8, Nichols 8, Sherfield 16, Griffin 10, Kadir Bayram 5, Krampelj 23, Peterka, Ege Özçelik, Boran Güler, Melih Kapucu
Bursaspor Yörsan: Brown 14, De Julius 14, Grantham 14, Sharma 6, Berkay Candan 20, Ömer Utku Al 13, Michineau 12, Gavrilovic 2, Mutaf, Mete Paçacı, Mehmet Atalan, Osman Nurveren
1. Periyot: 15-19
Devre: 35-43
3. Periyot: 59-65
YALOVA
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