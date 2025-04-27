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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 20:27 Güncelleme: 27.04.2025 - 20:50
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:90.Yıl Spor Salonu

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Ahmet Tatlıcı

        Semt77 Yalovaspor: McConico 2, Johnson 3, Yiğit Onan 8, Nichols 8, Sherfield 16, Griffin 10, Kadir Bayram 5, Krampelj 23, Peterka, Ege Özçelik, Boran Güler, Melih Kapucu

        Bursaspor Yörsan: Brown 14, De Julius 14, Grantham 14, Sharma 6, Berkay Candan 20, Ömer Utku Al 13, Michineau 12, Gavrilovic 2, Mutaf, Mete Paçacı, Mehmet Atalan, Osman Nurveren

        1. Periyot: 15-19

        Devre: 35-43

        3. Periyot: 59-65

        YALOVA

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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