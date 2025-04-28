Yalova'da tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
Yalova'da tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı.
Yalova'da tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Rüstempaşa Mahallesi Barış Sokak'taki kavga sırasında S.A.A.G'yi bacağından tabancayla yaralayan A.A, olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı.
Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen A.A, "Silahla kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından tutuklandı.
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