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        Yalova'da tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

        Yalova'da tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 17:09 Güncelleme: 28.04.2025 - 17:09
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        Yalova'da tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Yalova'da tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Rüstempaşa Mahallesi Barış Sokak'taki kavga sırasında S.A.A.G'yi bacağından tabancayla yaralayan A.A, olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı.

        Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen A.A, "Silahla kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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