Yalova'da tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen A.A, "Silahla kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Rüstempaşa Mahallesi Barış Sokak'taki kavga sırasında S.A.A.G'yi bacağından tabancayla yaralayan A.A, olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı.

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