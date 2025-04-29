Yalova'da 104 yıl önce katledilen 830 kişi törenle anıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere köyünde 29 Nisan 1921'de Yunan işgal güçleriyle Rum ve Ermeni çeteleri tarafından katledilen 830 kişi, törenle anıldı.

Tören kapsamında Kocadere İlkokulu önünden Kocadere Şehitlik Anıtı'na kadar yürüyüş yapıldı. Vali Hülya Kaya ve protokol üyeleri şehitliğe karanfil bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından dua edildi.

Programda konuşan Çınarcık Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak, yaşanan soykırımı unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Nisan 1921'de Kocadere köyünde eşi benzeri görüşmemiş bir vahşetin yaşandığını belirten Atak, "Ordularımızdan kaçan korkak Yunan milisleri, silahsız, savunmasız çoğu kadın ve çocuk olan vatandaşlarımızı yakarak, boğarak ve zulmederek canice katledip şehit etmişlerdir." dedi.

Kocadere Köyü Muhtarı Volkan Varol da o yıllarda Milli Mücadele için eli silah tutan herkesin cephelere koştuğunu, bu nedenle köylerde kadın, çocuk ve yaşlıların kaldığını hatırlattı.