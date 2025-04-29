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        Yalova'da 104 yıl önce katledilen 830 kişi törenle anıldı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere köyünde 29 Nisan 1921'de Yunan işgal güçleriyle Rum ve Ermeni çeteleri tarafından katledilen 830 kişi, törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 15:16 Güncelleme: 29.04.2025 - 15:16
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        Yalova'da 104 yıl önce katledilen 830 kişi törenle anıldı
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere köyünde 29 Nisan 1921'de Yunan işgal güçleriyle Rum ve Ermeni çeteleri tarafından katledilen 830 kişi, törenle anıldı.

        Tören kapsamında Kocadere İlkokulu önünden Kocadere Şehitlik Anıtı'na kadar yürüyüş yapıldı. Vali Hülya Kaya ve protokol üyeleri şehitliğe karanfil bıraktı.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından dua edildi.

        Programda konuşan Çınarcık Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak, yaşanan soykırımı unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

        Nisan 1921'de Kocadere köyünde eşi benzeri görüşmemiş bir vahşetin yaşandığını belirten Atak, "Ordularımızdan kaçan korkak Yunan milisleri, silahsız, savunmasız çoğu kadın ve çocuk olan vatandaşlarımızı yakarak, boğarak ve zulmederek canice katledip şehit etmişlerdir." dedi.

        Kocadere Köyü Muhtarı Volkan Varol da o yıllarda Milli Mücadele için eli silah tutan herkesin cephelere koştuğunu, bu nedenle köylerde kadın, çocuk ve yaşlıların kaldığını hatırlattı.

        Masum insanların vahşice katledildiğini dile getiren Varol, "Burada yaşanan bir cephe savaşı değildir. Savunmasız masum insanlara yapılan insanlık dışı bir vahşettir, açıkça soykırımdır." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından program, öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerini okuması, köy meydanında Mehter Takımı'nın konseri ve davetlilere ikramda bulunulmasıyla son buldu.

        Bu arada program öncesinde köyde yaşayan Kıbrıs Gazisi Hasan Köksal'ı evinde ziyaret eden Vali Kaya, aile üyeleriyle sohbet etti.

        Anma, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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