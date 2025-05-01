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        Yalova Valisi Kaya, kontenjan fazlası engelli çalıştıran iş yerlerini ziyaret etti

        Yalova Valisi Hülya Kaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında yasal yükümlülüklerin üzerinde engelli personel çalıştıran iş yerlerini ziyaret ederek belgelerini verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 09:49 Güncelleme: 01.05.2025 - 09:49
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        Yalova Valisi Kaya, kontenjan fazlası engelli çalıştıran iş yerlerini ziyaret etti
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        Yalova Valisi Hülya Kaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında yasal yükümlülüklerin üzerinde engelli personel çalıştıran iş yerlerini ziyaret ederek belgelerini verdi.

        Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde belirlenen işyerlerini ziyaret eden Vali Kaya, kentin istihdamına ve emek piyasasına katkı sunan firma temsilcileri ve çalışanlarla bir araya geldi.

        Özellikle engelli istihdamında yasal yükümlülüklerinin üzerinde kontenjan fazlası personel çalıştıran engelli dostu işyerlerine teşekkür belgelerini veren Kaya, engellilerin iş gücüne katılımına verdikleri destekten dolayı işverenlere teşekkür etti.

        Örnek yaklaşımların diğer firmalara da ilham olmasını temenni eden Vali Kaya, buradan şekerleme üretimi alanında yatırım yapan bir işletmeye de ziyarette bulundu.

        Ziyaretlerde Vali Kaya'ya, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemil Demiryürek, İŞKUR İl Müdürü Erhan Dede, SGK İl Müdür Yardımcısı Dursun Işık ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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