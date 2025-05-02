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        Yalova'da ipek koza işlemeciliği kursiyerleri ürünlerini sergiledi

        Kültür ve Turizm Bakanlığının unutulmaya yüz tutmuş ipek koza işlemeciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla desteklediği kursa katılan kadınların ürettiği ürünler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 19:18 Güncelleme: 02.05.2025 - 19:18
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        Yalova'da ipek koza işlemeciliği kursiyerleri ürünlerini sergiledi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığının unutulmaya yüz tutmuş ipek koza işlemeciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla desteklediği kursa katılan kadınların ürettiği ürünler sergilendi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı Meral Evcin Özdemir'in verdiği kursa katılan 11 kursiyerin sergisi, Yalova Halil İnalcık Kültür Merkezi'nde açıldı.

        Vali Hülya Kaya, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın ve Kent Konseyi Başkanı Kenan Engin'in kurdele kesimiyle başlayan programda, protokol ve davetliler birbirinden özel ipek koza işlemeli ürünleri inceledi.

        Kursun usta öğreticisi Meral Evcin Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2012'den itibaren İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü desteğiyle kurs açtıklarını ifade etti.

        Özdemir, şöyle konuştu:

        "İlk sergimiz 2012'de Kültür Bakanlığının onaylamasıyla Yalova Kültür Turizm Müdürlüğü'nde açıldı ve o şekilde de kayda girdi. Kültür Bakanlığının ipek koza el sanatları somut taşıyıcısı, kayda giren ilk sanatçısı olmanın verdiği o gururla 2012'den beri her sene düzenli olarak kursumuzu veriyoruz ve Yalova'da bu kursumuzu sanatseverlerle paylaşıyoruz. Amacımız, bu sanatımızın ölmemesi, güncelliğini koruyarak, ihtiyaçlara cevap vererek yaşatılması. Kursumuza 17 kişi kayıt yaptırdı, 11 kişi halihazırda devam ediyor. Çok keyifli, gayet başarılı bir kurs bu sene gerçekleştirdik, güzel bir bağ oluştu arkadaşlarımızla. İnşallah daha da ileriye taşıyacağız bunları."

        İpek kozası sanatıyla ilgili de bilgi veren Özdemir, "İpeğin ham maddesi olan koza görünümünü biz özel boyalarla renklendirerek ve özel tekniklerle keserek şekil veriyoruz. Bu sene sergimizde ayrıca Yalova kağıdı ve Asitane Vakfının İstanbul kağıdına çalıştık. Ayrıca bu sene ipek kağıttan özel bir broş hazırladık. Yaprakları 925 ayar gümüş, gülü el yapımı ipek kağıttan Emine Erdoğan'a Saklı Kalanlar Sergisi'nde Atatürk Kültür Merkezi'nde takdim edildi. Hanımefendinin teveccühünü aldık. Bu Yalova için gurur kaynağı. İnşallah bundan sonra el yapımı ipek kağıdını da eğitimimizin içine alarak daha da güzel yerlere getirmeye çalışacağız." dedi.

        Sergi, 5 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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