Yalova'da ipek koza işlemeciliği kursiyerleri ürünlerini sergiledi

Kültür ve Turizm Bakanlığının unutulmaya yüz tutmuş ipek koza işlemeciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla desteklediği kursa katılan kadınların ürettiği ürünler sergilendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı Meral Evcin Özdemir'in verdiği kursa katılan 11 kursiyerin sergisi, Yalova Halil İnalcık Kültür Merkezi'nde açıldı.

Vali Hülya Kaya, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın ve Kent Konseyi Başkanı Kenan Engin'in kurdele kesimiyle başlayan programda, protokol ve davetliler birbirinden özel ipek koza işlemeli ürünleri inceledi.

Kursun usta öğreticisi Meral Evcin Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2012'den itibaren İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü desteğiyle kurs açtıklarını ifade etti.

Özdemir, şöyle konuştu:

"İlk sergimiz 2012'de Kültür Bakanlığının onaylamasıyla Yalova Kültür Turizm Müdürlüğü'nde açıldı ve o şekilde de kayda girdi. Kültür Bakanlığının ipek koza el sanatları somut taşıyıcısı, kayda giren ilk sanatçısı olmanın verdiği o gururla 2012'den beri her sene düzenli olarak kursumuzu veriyoruz ve Yalova'da bu kursumuzu sanatseverlerle paylaşıyoruz. Amacımız, bu sanatımızın ölmemesi, güncelliğini koruyarak, ihtiyaçlara cevap vererek yaşatılması. Kursumuza 17 kişi kayıt yaptırdı, 11 kişi halihazırda devam ediyor. Çok keyifli, gayet başarılı bir kurs bu sene gerçekleştirdik, güzel bir bağ oluştu arkadaşlarımızla. İnşallah daha da ileriye taşıyacağız bunları."