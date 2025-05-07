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        Yalova'da apartmanda çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti

        Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangında karı koca öldü, çiftin özel gereksinimli oğulları ise yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 12:06 Güncelleme: 07.05.2025 - 12:06
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        Yalova'da apartmanda çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangında karı koca öldü, çiftin özel gereksinimli oğulları ise yaralandı.

        Poyraz Caddesi bulunan 5 katlı apartmanın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik tellerinin merdivenli araca engel olması nedeniyle evde mahsur kalan Handan Savaşkan'ı (53) kurtarmak için atlama yatağı açtı.

        Pencereden atlama yatağına düşen ve vücudundan yanıklar bulunan kadın, kaldırıldığı Çınarcık Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında, Savaşkan'ın eşi Ali Savaşkan'ın (73) cansız bedenine ulaşıldı.

        Yangın sırasında banyoda bulunan ve vücudunda yanıklar oluşan özel gereksinimli olduğu öğrenilen oğulları Cengizhan Savaşkan (26) ise ambulansla kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Ekipler, yangının çıkış nedenini öğrenmek için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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