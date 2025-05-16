Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davasında 8 sanık yeniden yargılanıyor

Yalova Belediyesinde "zimmete para geçirildiği" gerekçesiyle açılan davada belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldıktan sonra istifa eden Vefa Salman, eski Belediye Başkanı Yakup Bilgin Koçal ve Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında bulunduğu 8 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesinin eski Belediye Başkanı Vefa Salman, yardımcısı Halit Güleç, Kartal Özgür Barutçu, Beytullah Baltacı, 2009-2014 yıllarında görev yapan eski Yalova Belediye Başkanı Koçal, Saliha Öktemgil, Şenay Reyhan Kaş ve Bekir Bilgi hakkında Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararı bozması üzerine sanıkların yeniden yargılanmalarına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Salman, Güleç, Barutçu ve Baltacı ile taraf avukatları hazır bulundu. Koçal ile diğer 3 sanık ise duruşmaya katılmadı.

Yargılamada, mahkeme başkanı sanıklar ve avukatlarına söz verdi.

Savunmalar sonrası mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve bildirilen tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

- Soruşturma ve dava süreci

Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat 2020'de Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat Elgin'in muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat Elgin'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve müteahhit Bekir Bilgi tutuklanmıştı. Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G'nin yanı sıra Taner Tan, Hakan Çelik ve Emrah Gök ile belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 10 zanlının daha cezaevine gönderilmesiyle soruşturmadaki tutuklu sayısı 19'a yükselmişti. Bu kişilerden biri tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

"Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından 3 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat 2020'de İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.