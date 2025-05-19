Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu imalathanesine çevrilmiş ikamette yapılan aramada, 138 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu, 19 kilo 50 gram uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal, terazi, ocak, süzgeç, kurutma kağıtları gibi aletler ile uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen 95 bin 200 lira ele geçirildi.

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