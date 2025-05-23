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        Yalova'da "Okul Öncesi Şenliği" düzenlendi

        Yalova'da anaokullarının katılımıyla "Okul Öncesi Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 15:36 Güncelleme: 23.05.2025 - 15:36
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        Yalova'da "Okul Öncesi Şenliği" düzenlendi
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        Yalova'da anaokullarının katılımıyla "Okul Öncesi Şenliği" gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sahilde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz'ın kurdele kesimiyle devam eden programda, öğrencilerin halk oyunları gösterisi izlendi.

        Anaokullarına ait stantları gezen protokol üyeleri, öğrencilerin yaptığı ürünler ve atölyelerde hazırlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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