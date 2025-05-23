Yalova'da "Okul Öncesi Şenliği" düzenlendi

Anaokullarına ait stantları gezen protokol üyeleri, öğrencilerin yaptığı ürünler ve atölyelerde hazırlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz'ın kurdele kesimiyle devam eden programda, öğrencilerin halk oyunları gösterisi izlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sahilde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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