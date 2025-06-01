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        Yalova'da evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

        Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 10:53 Güncelleme: 01.06.2025 - 10:53
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        Yalova'da evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
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        Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine A.Y'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada, kanepe altına saklanmış 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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