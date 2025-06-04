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        Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı için sponsorluk anlaşmaları imzalandı

        23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nın kampa girdiği Yalova'da, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile destek veren firmalar arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 18:41 Güncelleme: 04.06.2025 - 18:41
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        Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı için sponsorluk anlaşmaları imzalandı
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        23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nın kampa girdiği Yalova'da, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile destek veren firmalar arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

        Termal ilçesinde, 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı'nın kampa girdiği bir otelde düzenlenen programda, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alparslan Erkoç açıklama yaptı.

        Türkiye Basketbol Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Tekerlekli Sandalye Basketbol branşının Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonuna geçişinin yapıldığını anlatan Erkoç, bu nedenle sponsorluk anlaşması yapılan firmalarla imza töreni düzenlediklerini söyledi.

        Erkoç, "Dünyanın en hızlı sponsorluğunu yaptım arkadaşlar. Çarşamba günü Tekerlekli Sandalye Basketbol, Türkiye Basketbol Federasyonundaydı. Yazımız geldi, evraklar teslim edildi. Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Sayın Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya teşekkür ediyoruz. Onların görüşleriyle beraber daha ileriye gidecek düşünceleriyle basketbol branşı bize verildi." diye konuştu.

        Dünyanın en büyük iki deplasmanlı liginden birinin Ampute Futbol Ligi, diğerinin ise tekerlekli sandalye branşı olduğunu belirten Erkoç, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenecek 2025 IWBF Dünya Şampiyonası'na gidecek 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı'ndan şampiyonluk beklediklerini ifade etti.

        Konuşmaların ardından sponsor firmalar ile federasyon arasında protokol imzalanmasıyla son bulan programa, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, federasyon yönetim kurulu üyeleri, sponsor olan Bitexcen, Slayz ve Brafa firma yetkilileri ile sporcular katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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