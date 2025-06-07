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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova'da partisinin bayramlaşmasında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Bu hizmet ve eserleri, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek birer basamak olarak değerlendiriyoruz. 'Türkiye güçlensin bu zalim düzenin parçası olsun' diye değil, daha adil bir dünyaya öncülük etmesi için ülkemizin, bu hizmetleri vatandaşımıza sunmamız, bu eserleri kazandırmamız lazım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 17:49 Güncelleme: 07.06.2025 - 17:49
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova'da partisinin bayramlaşmasında konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Bu hizmet ve eserleri, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek birer basamak olarak değerlendiriyoruz. 'Türkiye güçlensin bu zalim düzenin parçası olsun' diye değil, daha adil bir dünyaya öncülük etmesi için ülkemizin, bu hizmetleri vatandaşımıza sunmamız, bu eserleri kazandırmamız lazım." dedi.

        Büyükgümüş, partisinin Uygulama Oteli'nde düzenlediği bayramlaşma programında, yapılan ibadetlerin, edilen duaların, Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında zulüm altında olanların kurtuluşu için bir vesile olmasını diledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha adil bir dünyanın kurulması için Türkiye'nin önderlik yapmaya devam edeceğini belirten Büyükgümüş, büyük ve güçlü Türkiye yolunda mücadele etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

        Büyükgümüş, siyaseti hizmet ve eser seferberliği olarak gördüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Bu hizmet ve eserleri, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek birer basamak olarak değerlendiriyoruz. 'Türkiye güçlensin bu zalim düzenin parçası olsun' diye değil, daha adil bir dünyaya öncülük etmesi için ülkemizin, bu hizmetleri vatandaşımıza sunmamız, bu eserleri kazandırmamız lazım. Ülkemizin dört bir yanında, 81 ilimizde AK Parti teşkilatları olarak bu inanç ve gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milletimizin AK Parti'ye çok ihtiyacı var. Dünyanın AK Parti'mizin dile getirdiği adalet çağrısına çok ihtiyacı var. Onun için bu dönemde her neredeysek, mahalle teşkilatından genel merkeze, bakanlarımıza kadar bu kutlu davanın hangi noktasındaysak son derece kararlı, hassas ve fedakarca çalışmak bizim için çok daha kritik bir önemde."

        - "Delilleri, belgeleri mahkemeye götürenler Cumhuriyet Halk Partili"

        İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma sürecine de değinen Büyükgümüş, "Burada suçlu ve suç iddiasında bulunanlar, şikayet edenler, delilleri, belgeleri mahkemeye götürenler Cumhuriyet Halk Partili. Bununla ilgili paylaşımları, bilgileri mahkemeyle paylaşan Cumhuriyet Halk Partili. Bunlar ortaya konulmuşken istenen ne? 'Bu soruşturulmasın, araştırılmasın.' Apaçık bir şekilde bu 'Ben hukukun üstündeyim.' demek." ifadesini kullandı.

        Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yani bir suç olabilir. Herkesle ilgili bu araştırılır ama bunlar yaptığında araştırılmaz. Biz her zaman kendini hukukun üstünde görenlere karşı ne dedik? 'Hukukun üstünlüğü' dedik. Yine aynı şekilde Türkiye'nin önümüzdeki dönem bir ahtapot gibi siyaseti, demokrasiyi ve her şeyden önce kendi partilerini sarmalayan ve yok etme girişiminde bulunan bu ahtapot şebekeyle Türkiye'nin inşallah bu araştırmayla, soruşturmayla ilgisinin kalmayacağını görüyoruz. Bakın daha birkaç sene önce yere göğe koyamadıkları genel başkanları, demokrat dede dedikleri Sayın Kılıçdaroğlu'na yaptıkları ortada. O yüzden AK Parti olarak bir ve beraber, birbirimize daha kenetlenmiş bir şekilde bu hizmet yolculuğunu, bu hizmet seferberliğini devam ettirmemiz lazım. Aksi halde böyle yönetme iddiasında oldukları birkaç belediyede ortaya koydukları performans hiç hayra alamet değil. Orada yaptıkları maalesef milletimize umut olacak, gelecek vadedecek durumda değil."

        Cumhur İttifakı olarak "Terörsüz Türkiye" sürecini tamamladıklarında kardeşlik, birlik ve beraberliğin daha da perçinleneceği bir geleceği inşa edeceklerini vurgulayan Büyükgümüş, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Onun için durmak, dinlenmek yok. 'Aşk ile koşan yorulmaz' diyerek çalışmalarımıza dört elle ve gayretle sarılacağımız güzel bir dönem bizi bekliyor. Türkiye'nin dört bir tarafında olduğu gibi hizmet ve eser siyasetimize Yalova'mızda da kararlılıkla devam ediyoruz. Biz hizmet etmeye, aziz bildiğimiz milletimizin geleceğini daha müreffeh kılacak çalışmaları hayata geçirmek için kararlılıkla bu yolda yürümeye hep birlikte devam edeceğiz."

        Programda AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol da konuşma yaptı.

        Bayramlaşmaya, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, önceki dönem milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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