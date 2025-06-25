GÜNCELLEME - Yalova'da arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Bahattin Arman'ın cesedi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Cemil E. (40), ile arkadaşı Bahattin Arman (62), Taşliman Mahallesi Muhtar Ahmet Sugün Caddesi'ndeki boş bir dükkanın içinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cemil E., Arman'ı boğazından bıçakladı.

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