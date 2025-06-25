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        GÜNCELLEME - Yalova'da arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 12:47 Güncelleme: 25.06.2025 - 12:47
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        GÜNCELLEME - Yalova'da arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Cemil E. (40), ile arkadaşı Bahattin Arman (62), Taşliman Mahallesi Muhtar Ahmet Sugün Caddesi'ndeki boş bir dükkanın içinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cemil E., Arman'ı boğazından bıçakladı.

        Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Bahattin Arman'ın cesedi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

        Kaçtıktan sonra polislerce yakalanan Cemil E. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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