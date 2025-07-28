Yalova'da yangın çıkan binanın balkonundan atlayan kişi yaralandı
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yangın çıkan binada, evinin balkonundan atlayan kişi yaralandı.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yangın çıkan binada, evinin balkonundan atlayan kişi yaralandı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Namık Kemal Caddesi Aksoy Cami Sokağı'ndaki apartmanın zemin katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yükselen alevleri fark ederek binadan çıkanların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangın nedeniyle binada mahsur kalan vatandaşları tahliye etti.
Bu sırada yangından kaçmak isteyen bir kişi, binanın birinci katındaki evinin balkonundan atlaması sonucu yaralandı.
Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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