Yalova'da yangın çıkan binanın balkonundan atlayan kişi yaralandı

Bu sırada yangından kaçmak isteyen bir kişi, binanın birinci katındaki evinin balkonundan atlaması sonucu yaralandı.

Yükselen alevleri fark ederek binadan çıkanların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Namık Kemal Caddesi Aksoy Cami Sokağı'ndaki apartmanın zemin katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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