        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Çınarcık'ta 2. Hamsi Festivali düzenlendi.

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 2. Hamsi Festivali gerçekleştirildi.

        Giriş: 29.09.2025 - 09:07 Güncelleme: 29.09.2025 - 09:14
        Çınarcık'ta 2. Hamsi Festivali düzenlendi.
        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 2. Hamsi Festivali gerçekleştirildi.

        Çınarcık Belediyesi ile Çınarcık Genç Karadenizliler Derneği iş birliğiyle Turyol İskelesi önündeki Özgürlük Parkı'nda gerçekleştirilen festivalde, Karadeniz'in kültürel zenginlikleri tanıtıldı.

        Efe Karagüzel, Selçuk Balcı, Tamer Eyüpoğlu ve İhsan Aydın konserleriyle Yalova ve çevre illerden gelen katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

        Festival boyunca kemençe, tulum ve horon gösterilerinin yanı sıra yöresel lezzetler tattırıldı, 3 ton hamsi ekmek ikram edildi.

        Etkinlikte Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, Karadeniz kültürünün ilçede yaşatılmasının önemini vurgulayarak, "Çınarcık'ta Karadeniz'in enerjisini hissettiren bu güzel organizasyona katkı sunan Genç Karadenizliler Derneği Başkanı Murat Bayraktar'a ve dernek üyelerine teşekkür ediyorum. Belediyemiz, bu tür kültürel etkinlikleri desteklemeye devam edecektir." dedi.

        Festivale mülki idare amirleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

