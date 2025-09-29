Çınarcık'ta 2. Hamsi Festivali düzenlendi.

Festivale mülki idare amirleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, Karadeniz kültürünün ilçede yaşatılmasının önemini vurgulayarak, "Çınarcık'ta Karadeniz'in enerjisini hissettiren bu güzel organizasyona katkı sunan Genç Karadenizliler Derneği Başkanı Murat Bayraktar'a ve dernek üyelerine teşekkür ediyorum. Belediyemiz, bu tür kültürel etkinlikleri desteklemeye devam edecektir." dedi.

Efe Karagüzel, Selçuk Balcı, Tamer Eyüpoğlu ve İhsan Aydın konserleriyle Yalova ve çevre illerden gelen katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

