        Yalova Haberleri

        Yalova'da iş yeri kurşunlanmasıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 17:01 Güncelleme: 27.11.2025 - 17:01
        Yalova'da iş yeri kurşunlanmasıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı
        Yalova'da sanayi sitesindeki iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 1 tutuklandı.

        Kirazlı Sanayi Sitesinde O.Y'ye ait iş yerinin 16 Kasım'da motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlanması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında olayın şüphelilerinin Y.G, H.G, H.İ, E.Ç, B.Ş, K.A. ve M.Ö. olduğu belirlendi.

        Harekete geçen jandarma ekipleri, zanlıları operasyonla gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

