Yalova'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Yalova'da hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi yakalandı.
Yalova'da hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi yakalandı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında FETÖ üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.O'nun kentte olduğu bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan H.O, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.