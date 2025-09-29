FETÖ firarisi Yalova'da yakalandı
YALOVA'da, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi H.O., jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ/PDY üyesi H.O.'nun Yalova'da olduğu bilgisine ulaştı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda yakalanıp, gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin ardından Kocaeli Kandıra 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
