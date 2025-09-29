Güllü'nün evindeki kamera görüntülerine kriminal inceleme; 'ses çözümlemesi' yapılacak

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düştüğü belirtilen şarkıcı Güllü'nün (52) ölümüne ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürerken, şarkıcının son anlarının yer aldığı ev içi güvenlik kamerası görüntüleri, ‘ses çözümlemesi’ için Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildi. Güllü’nün lavabodan çıkıp, düştüğü ana kadar olan 4 dakikalık güvenlik kamerası görüntüsünün de tamamı ortaya çıktı. Güllü’nün, ‘Arap sabunu’ ile silinen parkede kayarak düşmüş olabileceği ihtimali araştırılıyor.

Olay, 26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde meydana geldi. Arabesk müziğin sevilen isimlerinden, sahne adıyla 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut 6'ncı kattaki evlerinde pencereden düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Güllü’nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ile Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı basın açıklamasında, "26.09.2025 günü saat 01.28 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde 'Yüksekten Düşme' konusu olduğunu bildirilmesi üzerine, görevlilerimiz tarafından bahse konu adrese gidildiğinde, sanatçı Güllü olarak bilinen Gül TUT isimli şahsın 6'ncı katta bulunan ikametinde kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın öldüğü anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda 'Yüksekten Düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

KIZI TUYAN: KENDİSİNİ İTME SÖZ KONUSU DEĞİL Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Güllü’nün cenazesi, İstanbul Tuzla'da toprağa verildi. Güllü'nün ön otopsi raporunda ‘darp’ ve ‘cebir’ izine rastlanmadığı kaydedildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan kızı Tuyan Ülkem'in, "Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü. Kendisini itme kesinlikle söz konusu değil" dediği öğrenildi. 4 DAKİKALIK GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI Pencereden düşmeden önceki son anları kameraya yansıyan Güllü’nün evindeki güvenlik kamerasına ait 4 dakikalık görüntünün tamamı da ortaya çıktı. Saat 01.23’te başlayan görüntüde odada çalan Roman havasının sesi duyuluyor. Görüntünün sonunda lavabodan çıkan Güllü’nün, “Herkes tamam mı?” dedikten sonra “O ne lan?” diyerek koridordan odaya gittiği görülüyor. 01.24’te başlayan ikinci görüntüde, sesi duyulan şarkıcının, “Bak manyaklara bak” dedikten sonra, kızının ve kızının arkadaşının, “Gel, gel”, “Kız gelsene buraya” dediği duyuluyor. Arkadan ara ara gelen müzik ve elle tutulan ritm sesi de görüntüye yansıyor. Saat 01.25’te başlayan 1 dakikalık üçüncü görüntüde sesi duyulmayan şarkıcının, o sırada odasına yatmaya gittiği değerlendiriliyor. 01.26’da başlayan dördüncü görüntüde ise Güllü’nün kızının ve arkadaşının gülme sesleri duyuluyor. Görüntünün devamında duyulan bir çığlık ve düşme sesinin ardından ise şarkıcının kızı ve arkadaşının çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıktıkları anlar yer alıyor. Bazı sesler ve konuşmaların anlaşılmadığı kamera görüntüleri, ‘ses çözümlemesi’ için Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildi.