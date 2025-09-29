Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Güllü'nün evindeki kamera görüntülerine kriminal inceleme; 'ses çözümlemesi' yapılacak

        YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düştüğü belirtilen şarkıcı Güllü'nün (52) ölümüne ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürerken, şarkıcının son anlarının yer aldığı ev içi güvenlik kamerası görüntüleri, 'ses çözümlemesi' için Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Giriş: 29.09.2025 - 17:16 Güncelleme: 29.09.2025 - 17:16
        Güllü'nün evindeki kamera görüntülerine kriminal inceleme; 'ses çözümlemesi' yapılacak
        YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düştüğü belirtilen şarkıcı Güllü'nün (52) ölümüne ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürerken, şarkıcının son anlarının yer aldığı ev içi güvenlik kamerası görüntüleri, ‘ses çözümlemesi’ için Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildi. Güllü’nün lavabodan çıkıp, düştüğü ana kadar olan 4 dakikalık güvenlik kamerası görüntüsünün de tamamı ortaya çıktı. Güllü’nün, ‘Arap sabunu’ ile silinen parkede kayarak düşmüş olabileceği ihtimali araştırılıyor.

        Olay, 26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde meydana geldi. Arabesk müziğin sevilen isimlerinden, sahne adıyla 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut 6'ncı kattaki evlerinde pencereden düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Güllü’nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ile Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı basın açıklamasında, "26.09.2025 günü saat 01.28 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde 'Yüksekten Düşme' konusu olduğunu bildirilmesi üzerine, görevlilerimiz tarafından bahse konu adrese gidildiğinde, sanatçı Güllü olarak bilinen Gül TUT isimli şahsın 6'ncı katta bulunan ikametinde kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın öldüğü anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda 'Yüksekten Düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

        KIZI TUYAN: KENDİSİNİ İTME SÖZ KONUSU DEĞİL

        Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Güllü’nün cenazesi, İstanbul Tuzla'da toprağa verildi. Güllü'nün ön otopsi raporunda ‘darp’ ve ‘cebir’ izine rastlanmadığı kaydedildi.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan kızı Tuyan Ülkem'in, "Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü. Kendisini itme kesinlikle söz konusu değil" dediği öğrenildi.

        4 DAKİKALIK GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

        Pencereden düşmeden önceki son anları kameraya yansıyan Güllü’nün evindeki güvenlik kamerasına ait 4 dakikalık görüntünün tamamı da ortaya çıktı. Saat 01.23’te başlayan görüntüde odada çalan Roman havasının sesi duyuluyor. Görüntünün sonunda lavabodan çıkan Güllü’nün, “Herkes tamam mı?” dedikten sonra “O ne lan?” diyerek koridordan odaya gittiği görülüyor. 01.24’te başlayan ikinci görüntüde, sesi duyulan şarkıcının, “Bak manyaklara bak” dedikten sonra, kızının ve kızının arkadaşının, “Gel, gel”, “Kız gelsene buraya” dediği duyuluyor. Arkadan ara ara gelen müzik ve elle tutulan ritm sesi de görüntüye yansıyor. Saat 01.25’te başlayan 1 dakikalık üçüncü görüntüde sesi duyulmayan şarkıcının, o sırada odasına yatmaya gittiği değerlendiriliyor. 01.26’da başlayan dördüncü görüntüde ise Güllü’nün kızının ve arkadaşının gülme sesleri duyuluyor. Görüntünün devamında duyulan bir çığlık ve düşme sesinin ardından ise şarkıcının kızı ve arkadaşının çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıktıkları anlar yer alıyor. Bazı sesler ve konuşmaların anlaşılmadığı kamera görüntüleri, ‘ses çözümlemesi’ için Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildi.

        YERLERİN KAYGAN OLDUĞU İDDİASI

        Güllü’nün, evdeki parkelerin ‘Arap sabunu’ ile silindiği için kaygan olduğu ve bu nedenle ayağının kayarak pencereden düşmüş olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor.

        AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

        Ölümüyle ilgili iddialar çok yönlü olarak araştırılan Güllü’nün avukatları da açıklama yaptı. Avukatlar Rahmi Çelik, Mert Erdoğan, Muharrem Çetin ve Hakan Sezer tarafından, ‘Kamuoyuna Duyuru’ başlığıyla yayınlanan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Değerli Kamuoyu,

        Sahne adıyla 'Güllü' olarak tanınan, Türk fantezi müziğinin unutulmaz seslerinden kıymetli sanatçımız Gül Tut’un (51), 26 Eylül 2025 gecesi Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetmesi, hepimizi derin bir üzüntüye boğmuştur. Bu elim kayıp, sanat camiası ve sevenlerinin yüreklerinde derin bir acı bırakmıştır. Olayın hemen ardından, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'yüksekten düşme' nedeniyle adli soruşturma başlatılmış olup süreç titizlikle devam etmektedir. Müvekkilimizin manevi mirası ve ailesi adına, biz avukatları olarak, kamuoyunda dolaşan çeşitli spekülasyonlara ve infiale son vermek amacıyla, mevcut bilgiler ışığında aydınlatıcı bir açıklama yapma zorunluluğunu hissetmekteyiz. Müvekkilimizin ailesinin talebi doğrultusunda, ölüme ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirilmesi ve soruşturmanın her aşamasında gerekli tüm delillerin (kamera kayıtları, otopsi raporu, tanık ifadeleri ve teknik incelemeler) incelenmesi için savcılık ve kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği içerisindeyiz. Adaletin tecellisi için hiçbir şüpheye yer bırakılmayacaktır. Bu süreçte, spekülatif haberlerin ve sosyal medya paylaşımlarının kamuoyunda infial yaratmaması adına, yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmesini önemle rica ederiz. Sanatçımız Gül Tut’un (Güllü) anısını yaşatmak ve adalet arayışımızı kararlılıkla sürdürmek için elimizden geleni yapacağız. Gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

