Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Armutlu'da öğretmenler yemekte bir araya geldi

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolasıyla ilçede yemek organizasyonu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 11:34 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Armutlu'da öğretmenler yemekte bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolasıyla ilçede yemek organizasyonu düzenlendi.

        Armutlu Belediyesi'nin Altuncu Termal Tesisi'nde düzenlediği etkinlikte konuşan Armutlu Kaymakamı Erinç Demir, ülkenin geleceğini şekillendiren değerli öğretmenlerle bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Öğretmenliğin, sabır, fedakarlık ve sabır isteyen, toplumun her alanına ışık tutan son derece kıymetli bir görev olduğunu anlatan Demir, şunları kaydetti:

        "Sizler sadece bilgi aktarmakla kalmıyor, aynı zamanda öğrencilerimize karakter, özgüven ve umut kazandıracak onların hayatlarına yön veriyorsunuz. Ülkemizin her köşesinde kimi zaman zor şartlar altında dahi aynı özveriyle görev yapan tüm öğretmenlerimiz, yarınlarımız mimarıdır. Bu özverili çalışmalarınız için hepinize teşekkür ediyorum."

        Yemeğe, Armutlu Belediye Başkanı Cengiz Arslan, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, ilçede görev yapan 165 öğretmen ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu iddianamesi kabul edildi!
        İmamoğlu iddianamesi kabul edildi!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi

        Benzer Haberler

        Yalova'da balıkçıların ağına 4 metrelik köpek balığı takıldı
        Yalova'da balıkçıların ağına 4 metrelik köpek balığı takıldı
        Yalova açıklarında 4 metre uzunluğunda köpek balığı ağa takıldı
        Yalova açıklarında 4 metre uzunluğunda köpek balığı ağa takıldı
        15 günlük suyu kalan Yalova'da Acil Su Eylem Planı devrede
        15 günlük suyu kalan Yalova'da Acil Su Eylem Planı devrede
        Yalova'da Acil Su Eylem Planı yapıldı; her gün 10 saat su kesintisi yapılac...
        Yalova'da Acil Su Eylem Planı yapıldı; her gün 10 saat su kesintisi yapılac...
        Yalova'da kritik seviyeye düşen Gökçe Barajı için eylem planı devreye alınd...
        Yalova'da kritik seviyeye düşen Gökçe Barajı için eylem planı devreye alınd...
        4 yıldır kayıp olarak aranan Emrah'ın kemikleri, arkadaşının evinin bahçesi...
        4 yıldır kayıp olarak aranan Emrah'ın kemikleri, arkadaşının evinin bahçesi...