Armutlu'da öğretmenler yemekte bir araya geldi

Yalova'nın Armutlu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolasıyla ilçede yemek organizasyonu düzenlendi.

Armutlu Belediyesi'nin Altuncu Termal Tesisi'nde düzenlediği etkinlikte konuşan Armutlu Kaymakamı Erinç Demir, ülkenin geleceğini şekillendiren değerli öğretmenlerle bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Öğretmenliğin, sabır, fedakarlık ve sabır isteyen, toplumun her alanına ışık tutan son derece kıymetli bir görev olduğunu anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Sizler sadece bilgi aktarmakla kalmıyor, aynı zamanda öğrencilerimize karakter, özgüven ve umut kazandıracak onların hayatlarına yön veriyorsunuz. Ülkemizin her köşesinde kimi zaman zor şartlar altında dahi aynı özveriyle görev yapan tüm öğretmenlerimiz, yarınlarımız mimarıdır. Bu özverili çalışmalarınız için hepinize teşekkür ediyorum."

Yemeğe, Armutlu Belediye Başkanı Cengiz Arslan, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, ilçede görev yapan 165 öğretmen ve aileleri katıldı.