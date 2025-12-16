GÜNCELLEME - Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter Yalova Adliyesinden ayrıldı

Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Adliyesine gelen oğlu Tuğberk Yağız Gülter, 5 saatlik görüşmenin ardından adliyeden ayrıldı.

Gülter, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen annesi Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının daveti üzerine adliyeye geldi.

Bilgisine başvurulmak üzere adliyeye davet edildiği öğrenilen Gülter, yaklaşık 5 saat süren görüşmenin ardından adliyeden çıktı.

Gülter, adliye önündeki gazetecilere, gerekli bilgilendirmeleri yaptığını, bildiklerini anlattığını, konuyla ilgili avukatlarının açıklama yapacağını söyledi.

Gülter, "Kimden şikayetçi oldunuz?" sorusuna, "Bu konularla ilgili gerekli açıklamaları avukatlarım yapacak." dedi.

Avukat Aycan Sevsay da müvekkilinin savcılığın talebi doğrultusunda adliyeye gelip ifade verdiğini belirterek, "Her şeyi detaylı bir şekilde anlatmıştır. Gerekli açıklamaları yazılı bir şekilde basınla paylaşacağız." diye konuştu.