GÜNCELLEME - Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter Yalova Adliyesinden ayrıldı
Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Adliyesine gelen oğlu Tuğberk Yağız Gülter, 5 saatlik görüşmenin ardından adliyeden ayrıldı.
Gülter, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen annesi Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının daveti üzerine adliyeye geldi.
Bilgisine başvurulmak üzere adliyeye davet edildiği öğrenilen Gülter, yaklaşık 5 saat süren görüşmenin ardından adliyeden çıktı.
Gülter, adliye önündeki gazetecilere, gerekli bilgilendirmeleri yaptığını, bildiklerini anlattığını, konuyla ilgili avukatlarının açıklama yapacağını söyledi.
Gülter, "Kimden şikayetçi oldunuz?" sorusuna, "Bu konularla ilgili gerekli açıklamaları avukatlarım yapacak." dedi.
Avukat Aycan Sevsay da müvekkilinin savcılığın talebi doğrultusunda adliyeye gelip ifade verdiğini belirterek, "Her şeyi detaylı bir şekilde anlatmıştır. Gerekli açıklamaları yazılı bir şekilde basınla paylaşacağız." diye konuştu.
Gülter ve avukatı daha sonra adliyeden ayrıldı.
Gülter'in savcılıktaki görüşmesinde, annesi cinayete kurban gittiyse bu işle alakası olan herkesten şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.
- Olay
Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi daha gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlardan Tuğyan Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. Diğer 3 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverilmişti.
