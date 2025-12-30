Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polis için tören düzenlendi

        Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polis memurları Turgut Külünk, Yasin Koçyiğit ve İlker Pehlivan için Yalova'da tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 11:23 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polis için tören düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polis memurları Turgut Külünk, Yasin Koçyiğit ve İlker Pehlivan için Yalova'da tören düzenlendi.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Külünk, Koçyiğit ve Pehlivan'ın "vatan toprağı ilelebet payidar kalsın" diye canından geçen nice yiğitler gibi şehitler kervanına katıldığını söyledi.

        Şehitlerin gecenin karanlığında Türk milletinin huzur ve güvenliği için terörün en kirli yüzüne karşı bir an dahi tereddüt etmeden ahde sadakatle şehadete yürüdüğünü vurgulayan Yerlikaya, Pehlivan, Külünk ve Koçyiğit'in suçlunun ve zalimin karşısında dimdik durmanın vakarıyla görev yaptığını anlattı.

        Yerlikaya, şehitlerin her adımında dua ve vatan aşkı olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

        "Onlar nazlı hilal uğruna ölmeyi göze alan şehitler ocağının neferleriydi. O şehitler ocağı ki aziz milletimizin sinesidir. O sinede iman, cesaret, istiklal vardır. Kahraman şehitlerimiz, sizler şehitler tepesini boş bırakmadınız. Şanlı bayrağımıza rüzgar oldunuz, vatanımıza siper oldunuz. Sizler, asil milletimizin alın yazısına 'şan ve şeref' olarak yazıldınız. Sizlere minnettarız. Rabb'im sizden razı olsun.

        Kahraman polislerim, bugün uğurladığımız silah arkadaşlarınızla birlikte sizler kadın ve çocukları kendine kalkan yapan hain teröristlerin karşısında sabırla, azimle, dirayetle dimdik durdunuz. Milletimize pusu kuranların tuzaklarını başlarına yıktınız. Sizlerin asaleti ve kahramanlığı sadece yüreğinizde taşıdığınız cesaretle değil, vicdanınızda, merhametinizde ve insanlık onurunuzda saklıdır. Allah hepinizden razı olsun."

        - "Şehitlerimizin emanetine en ufak bir rehavete kapılmadan sahip çıkacağız"

        Şehitlerin acısının baba ocağında başlayarak 86 milyona yayılan bir acı olduğunu aktaran Yerlikaya, şehit ailelerinin ve gazilerin asla yalnız olmadığını kaydetti.

        Yerlikaya, şehitliğin en yüce makamlardan olduğunu belirterek, "Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'de Rabb'imiz buyuruyor ki, 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin, bilakis onlar diridirler.' İşte bu müjde, bu gerçek yüreğimize su serper. Şehitler toprağın altında değil, rahmetin ufkunda diridirler. Peygamberlikten sonra en yüce makam olan şehitlik, işte bu kutsal vatan toprağındaki iddiamızdır, dirayetimizdir, hürriyet sevdamızın en büyük dayanağıdır." ifadelerini kullandı.

        Şehitlerin hatırasını yaşatmanın, emanet bıraktıkları vatana sahip çıkmanın Türk milletinin boynunun borcu olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şöyle konuştu:

        "Bu borç sözle değil, sebatla ödenir. Bu borç geri adım atmayarak, mücadeleyi büyüterek, sadakatle ve azimle ödenir. Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz. Terörle mücadelede kararlı ve emin adımlarla Allah'ın izniyle ilerleyeceğiz. Terörle mücadelede hiç durmadan asil milletimizin destek ve dualarıyla kahraman Mehmetçik, polis, jandarma, sahil güvenlik, korucularımızla birlikte Allah'ın izniyle durmadan, duraksamadan devam edeceğiz. Bugün şehadetlerine şahitlik ettiğimiz şehitlerimizin emanetine en ufak bir rehavete kapılmadan sahip çıkacağız. Bu ülkenin çakıl taşına dahi göz koyanlar, kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar, karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecekler."

        Yerlikaya, başta Pehlivan, Külünk ve Koçyiğit olmak üzere vatan uğruna toprağın bağrına düşen tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını, kederli ailelere, emniyet teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı, gazilere de acil şifalar dilediğini sözlerine ekledi.

        İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün şehitler için dua ettiği törende, şehit polislerin yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

        Daha sonra şehit Külünk'ün cenazesi toprağa verileceği Düzce'nin Akçakoca ilçesine, şehit Koçyiğit'in cenazesi de Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine uğurlandı.

        Şehit polislerden İlker Pehlivan'ın cenazesi ise Yalova Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Yalova Polis Şehitliği'ne defnedilecek.

        Törene, şehitlerin aileleri ve yakınları ile Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şehitlerimize son görev
        Şehitlerimize son görev
        21 ilde DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı
        21 ilde DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi

        Benzer Haberler

        DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polis için Yalova'da tören
        DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polis için Yalova'da tören
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Kahraman polislerimiz milletimize pusu kura...
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Kahraman polislerimiz milletimize pusu kura...
        Şehit polis Pehlivan, Yalova'da toprağa verilecek
        Şehit polis Pehlivan, Yalova'da toprağa verilecek
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 3 şehit, 9 yaralı (4)
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 3 şehit, 9 yaralı (4)
        Yalova polisi 4 ay önce aynı eve baskın yapmış DEAŞ militanının kırdığı tel...
        Yalova polisi 4 ay önce aynı eve baskın yapmış DEAŞ militanının kırdığı tel...
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 3 şehit, 9 yaralı (3)
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 3 şehit, 9 yaralı (3)