        Yalova'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 10 araçtaki 35 kişi kurtarıldı

        Yalova'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 10 araçtaki 35 kişi kurtarıldı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde etkili olan yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kalan 10 araçtaki 35 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Giriş: 18.01.2026 - 21:44 Güncelleme: 18.01.2026 - 21:44
        Yalova'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 10 araçtaki 35 kişi kurtarıldı
        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde etkili olan yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kalan 10 araçtaki 35 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Teşvikiye beldesindeki Delmece Yaylası'na yağışı görmeye araçlarıyla giden 35 kişi, yolda mahsur kaldı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD'a bağlı 2 arama ve kurtarma arazi aracı ile 1 amfibi paletli araç sevk edildi. 10 araç ve içindeki 35 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

        Öte yandan Çiftlikköy ilçesine bağlı Gacık köyünde ise bir otomobil şarampole yuvarlandı.


        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarılarak Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

