Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Haberleri

        Yalova'da deredeki su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde deredeki su seviyesinin yükselmesi sonucu dağlık alanda mahsur kalan doğa yürüyüşü grubundaki 19 kişi, ekiplerin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 19:49 Güncelleme: 01.02.2026 - 19:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da deredeki su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde deredeki su seviyesinin yükselmesi sonucu dağlık alanda mahsur kalan doğa yürüyüşü grubundaki 19 kişi, ekiplerin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Teşvikiye mevkisinde 19 kişiden oluşan doğa yürüyüşü grubu, deredeki su seviyesinin yükselmesi sonucu dağlık alanda mahsur kaldı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine 4 arama kurtarma personeli ile birlikte jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapılan ilk değerlendirme sonucunda, tahliyenin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla Teşvikiye Belediyesine ait kepçeyle destek sağlandı.

        Yapılan çalışmalar neticesinde mahsur kalan grup, bulundukları noktadan alınarak güvenli bölgeye tahliye edildi.

        Kurtarılan vatandaşların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme

        Benzer Haberler

        Yalova'da kontrolden çıkan pikap denize uçtu: 1 yaralı
        Yalova'da kontrolden çıkan pikap denize uçtu: 1 yaralı
        Savcılık, Güllü'nün ölümünü daha ilk gün, 'cinayet' olarak değerlendirip şü...
        Savcılık, Güllü'nün ölümünü daha ilk gün, 'cinayet' olarak değerlendirip şü...
        Yalova'da evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
        Yalova'da evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
        Armutlu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Armutlu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Terasta yakılan mangaldan savrulan kıvılcımlarla çatı katı yandı
        Terasta yakılan mangaldan savrulan kıvılcımlarla çatı katı yandı
        Yalova'da çatı katında mangal keyfi yangınla bitti
        Yalova'da çatı katında mangal keyfi yangınla bitti