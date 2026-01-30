Armutlu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Yalova'nın Armutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Armutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Amirliği ekipleri, S.Ö'nün (45) uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Polisin düzenlediği operasyondan zanlı yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan arama satışa hazır bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi, tüfek ve 8 fişek ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.