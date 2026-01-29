Habertürk
        Yalova'da denizdeki ağaç gövdesi ekiplerce kıyıya çıkartıldı

        Yalova açıklarında deniz yüzeyinde bulunan ağaç gövdesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kıyıya çıkartıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 16:42 Güncelleme: 29.01.2026 - 16:47
        Yalova'da denizdeki ağaç gövdesi ekiplerce kıyıya çıkartıldı
        Yalova açıklarında deniz yüzeyinde bulunan ağaç gövdesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kıyıya çıkartıldı.

        Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, su ürünlerinin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla yürütülen devriye faaliyetleri sırasında Marmara Denizi'nde feribotların seyir güzergahına yakın bölgede bir ağaç gövdesi tespit etti.

        Denizdeki trafik seyrini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen ağaç gövdesi, ekiplerin kullandığı tekneyle Merkez Balıkçı Barınağı'na çekilip kıyıya çıkartıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

