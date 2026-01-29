Yalova'da denizdeki ağaç gövdesi ekiplerce kıyıya çıkartıldı

Yalova açıklarında deniz yüzeyinde bulunan ağaç gövdesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kıyıya çıkartıldı.



Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, su ürünlerinin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla yürütülen devriye faaliyetleri sırasında Marmara Denizi'nde feribotların seyir güzergahına yakın bölgede bir ağaç gövdesi tespit etti.



Denizdeki trafik seyrini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen ağaç gövdesi, ekiplerin kullandığı tekneyle Merkez Balıkçı Barınağı'na çekilip kıyıya çıkartıldı.



