Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Haberleri

        Yalova'da Dünya Gümrük Günü dolayısıyla tören düzenlendi

        –26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Yalova'da tören düzenlendi. İl Gümrük Müdürü Ali İhsan Bilgetürk, Yalova'nın dış ticarette bütçe fazlası veren iller arasında yer alarak dış ticaret açığının azalmasına katkı sağladığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 13:47 Güncelleme: 26.01.2026 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da Dünya Gümrük Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Yalova’da tören düzenlendi. İl Gümrük Müdürü Ali İhsan Bilgetürk, Yalova’nın dış ticarette bütçe fazlası veren iller arasında yer alarak dış ticaret açığının azalmasına katkı sağladığını bildirdi.

        15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende konuşan Bilgetürk, 2025 yılında Yalova’nın ithalatının yüzde 10,4 artışla 2 milyar 486 milyon dolara, ihracatının ise yüzde 24,4 artışla 2 milyar 608 milyon dolara yükseldiğini söyledi. Toplam dış ticaret hacminin yüzde 17,2 artarak 5 milyar 94 milyon dolara ulaştığını belirtti.

        Bilgetürk, Yalova Gümrük Müdürlüğü’nün 2025 yılında 15 milyar lira vergi geliri sağladığını ifade ederek, gümrüklerde tahsil edilen gelirlerin Türkiye bütçesine önemli katkı sunduğunu kaydetti. Gümrük teşkilatının 17 bin personelle ülke genelinde görev yaptığını da sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        "Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası
        "Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi

        Benzer Haberler

        Yalova FK - İnegöl Kafkasspor: 1-1
        Yalova FK - İnegöl Kafkasspor: 1-1
        Özgür Özel: Türkiye'de en büyük sorun hiç şüphe yok ki ekonomi
        Özgür Özel: Türkiye'de en büyük sorun hiç şüphe yok ki ekonomi
        CHP Genel Başkanı Özel, Yalova'daki mitingde konuştu
        CHP Genel Başkanı Özel, Yalova'daki mitingde konuştu
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Yalova mitinginde konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Yalova mitinginde konuştu:
        Güllü'nün oğlu Gülter, "Açıkçası tutuklanmasını bekliyordum ama savcılık ma...
        Güllü'nün oğlu Gülter, "Açıkçası tutuklanmasını bekliyordum ama savcılık ma...
        Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter gazetecilere a...
        Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter gazetecilere a...