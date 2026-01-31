Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Haberleri

        Yalova'da evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 12:11 Güncelleme: 31.01.2026 - 12:11
        Yalova'da evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
        Yalova'nın Armutlu ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.


        Armutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Bayır Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheliler A.K, İ.C. ve D.G, polis tarafından yakalandı.


        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

