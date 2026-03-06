Canlı
        Yalova'da hafriyat kamyonunun altında kalan bir kişi öldü

        Yalova'da hafriyat kamyonunun altında kalan bir kişi öldü

        Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafriyat kamyonunun altında kalan 75 yaşındaki Hasan Ünal hayatını kaybetti.

        Yalova'da hafriyat kamyonunun altında kalan bir kişi öldü

        Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafriyat kamyonunun altında kalan 75 yaşındaki Hasan Ünal hayatını kaybetti.

        Cumhuriyet Caddesi ışıklar mevkisinde minibüsten inen Hasan Ünal, yolun karşısına geçmek istedi.

        Bu sırada Ünal'ı fark etmeyen O.S. (35) yönetimindeki 34 NAG 690 plakalı hafriyat kamyonu hareket etti.

        Ünal'ın kamyonun altında kaldığını gören vatandaşlar, şoför O.S'yi uyardı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ünal'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

