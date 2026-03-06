Yalova'da hafriyat kamyonunun altında kalan bir kişi öldü
Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafriyat kamyonunun altında kalan 75 yaşındaki Hasan Ünal hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Caddesi ışıklar mevkisinde minibüsten inen Hasan Ünal, yolun karşısına geçmek istedi.
Bu sırada Ünal'ı fark etmeyen O.S. (35) yönetimindeki 34 NAG 690 plakalı hafriyat kamyonu hareket etti.
Ünal'ın kamyonun altında kaldığını gören vatandaşlar, şoför O.S'yi uyardı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ünal'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
