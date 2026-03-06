Yalova'da boşanmak isteyen karısını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

Yalova'nın Altınova ilçesinde boşanmak isteyen karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık Özgür A'nın yargılanmasına başlandı.



Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Özgür A. (43) ile öldürülen Belgin A'nın (39) ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.



Duruşmada savunmasını yapan sanık Özgür A, 2017 yılında tanıştığı eşi Belgin A'nın olaydan bir gün önce babasının evine gittiğini, konuştukları sırada babasının hastaneye götürmesinde eşlik etmek istediği için tartıştıklarını iddia etti.



Mahkeme başkanının sanığın kullandığı silahla ilgili sorusuna ise "Silah, Belgin'in silahıydı. 5-6 senedir bendeydi. Belgin cezaevine girdikten sonra bana verdi. Bende kaldı. 'Belgin bunu ne diye alıyoruz?' dediğimde 'Tedbir amaçlı bulunsun.' dedi. Silah çalışıyor mu, çalışmıyor mu haberim yok." dedi.



Sanık Özgür A, olay sabahında eşinin babasını hastaneye götüreceğini bildiği için evin önüne geldiğini belirterek bu sırada eşinin babasının çalıştığı kahveye doğru geldiğini anlattı.



Belgin A'yı görünce "ben de geliyorum" dediğini, bu sırada eşinin istenmeyen sözler sarf ettiğini savunan Özgür A, şöyle devam etti:



"O anda dayanamadım zaten. Silahım poşetin içinde değildi, çantanın içindeydi. Çıkardım, 'Belgin ölmemizi mi istiyorsun. Gel beraber ölelim.' dedim. Doğrulttum ona, tetiğe basınca ilk patlamadı. Bir mermi dışarı atmış. Kurdum, ateş ettim. Ondan sonra Belgin arabalarının yanında duran 2 kişiye doğru koşmaya başlayınca 'Polisi ara' dedi. O anda koşmaya başladım. Değmiş mi değmemiş mi haberim yok. Çünkü koşmaya başladı. Belki o silahın sıcaklığından mı artık bilmiyorum. Belgin o anda yere düşünce gözü açıktı, bana doğru baktı. Yanına gidince bir şeyler fısıldamaya başladı. Gene orada bir hakaret etti. O anda bir el ateş ettim, rastgele. Ondan sonra köşeyi döndüm, kaçtım."



Mahkemenin söz verdiği Belgin A'nın babası A.K. de gözündeki katarakt nedeniyle hastaneye kızıyla gideceği için önceden çalıştığı kahvehanede bekleyeceğini belirterek "Bekledim ama kızım gelmedi. Şüphelendim. Bir telefon açtım geline. 'Baba buraya polisler geldi, bir sıkıntı var. Hemen gel.' dedi. Eve gittim, kızımı vurduklarını öğrendim. Hastaneye gidecektik. Yanıma geliyordu. Önüne çıktı bu, onu sokakta vurdu." diye konuştu.



Ölen kadının kardeşi T.K. ise müşterek çocuk Y.A'nın aslında Özgür A'dan olmadığını, çocuğun Diyarbakır'da olması nedeniyle ablasının cezaevinden çıktığında onu görmeye gittiğini ancak kızını göstermediği için orada sanıkla tartıştıklarını ileri sürdü.



- Tanıklar olay anını anlattı



Olayın yaşandığı sokaktaki bir evde ikamet eden tanıklardan M.S. de işe giderken solundaki sokaktan silah sesi duyduğunu, o tarafa baktığında Belgin A'nın göğsünü tuttuğunu gördüğünü söyledi.



O sırada silahı tutukluk yapan sanığın silahı düzeltmeye çalıştığını anlatan M.S, "O sırada rahmetlinin de 'Özgür, yapma dur' diyerek silahı elinden almaya çalıştığını gördüm. Daha sonra silahı alamayınca arkasını dönüp kaçtı. Sanık da silahını düzelttikten sonra peşinden gidip bir el daha ateş etti yakın mesafeden." dedi.



Diğer tanık A.B. ise bir kadın ile erkeğin tartıştığını gördüğüne belirterek şunları kaydetti:



"Kadın, adamın elini tutmaya çalışıyor. Ben de kavga ettiklerini düşünerek onlara doğru gittim. Kadını itti, elinde silahı görünce durdum. Silah tutukluk yaptı. 1-2 kere ateş etmeye çalıştı. En son bir kere ateş etti göğsünden vurdu. Göğsünü tutup bana doğru koştu. Dedi ki 'Ağabey kurtar beni, polisi ara.' Ben çağırdım, 'Abla gel dedim eve doğru.' Evinin önünde büyük bir bahçe var, kapısı kapalı. Oraya gelirse kapıyı kapatacağım belki kurtulabilir, vazgeçer. İçeri girdim. Bir düşme sesi duydum. Dışarı tekrar çıktığımda kadın garaj girişine doğru düşmüştü. Ayaklarını gördüm güvenlik kulübesinin orada. Karşı karşıya geldim. Bana 'Karışma, namus davasıdır.' dedi. Ondan sonra yaşadığını gördü ve bir el de kafasına ateş etti."



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri tarihe erteledi.



- Olay



Yalova'nın Altınova ilçesinde 6 Ekim 2025'te boşanma aşamasında olan eşi Belgin A. ile 8 aydır yaşadığı babasının evinin önünde tartışan ve yanında taşıdığı tabancayla eşine ateş ederek ölümüne neden olan Özgür A, kaçtığı Çiftlikköy ilçesinde yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden bir çocuk annesi Belgin A'nın cenazesi Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde toprağa verilmişti.



Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında "kadına ve eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri bulundurmak" suçundan üç yıla kadar hapis cezası istenmişti.

