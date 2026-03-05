Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Haberleri

        Çınarcık'ta bir binada çıkan yangın söndürüldü

        Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 09:33 Güncelleme:
        Çınarcık'ta bir binada çıkan yangın söndürüldü

        Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


        İlçeye bağlı Kocadere beldesi Yalı Mahallesi Manolya Sokak'taki bir binada bulunan mutfakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


        Duman ve alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.


        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, yangını kontrol altına alarak söndürdü.


        Binada hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        2 altın bilezik ve bir yüzük... Kâbusu yaşatan çok yakını çıktı!
        2 altın bilezik ve bir yüzük... Kâbusu yaşatan çok yakını çıktı!
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finalde!
        Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finalde!
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor
        Kartal, kupada çeyrek finale uçtu!
        Kartal, kupada çeyrek finale uçtu!

        Benzer Haberler

        Çınarcık'ta sebze ve meyve atıkları gübreye dönüştürülüyor
        Çınarcık'ta sebze ve meyve atıkları gübreye dönüştürülüyor
        Yalova'da kumar operasyonu
        Yalova'da kumar operasyonu
        Yalova'da kaçak moloz dökümüne fotokapanlı ceza
        Yalova'da kaçak moloz dökümüne fotokapanlı ceza
        Tatlıcılarda ramazan mesaisi; iftar sofralarına baklava yetiştirmek için 12...
        Tatlıcılarda ramazan mesaisi; iftar sofralarına baklava yetiştirmek için 12...
        Yalova'da baba ve kızına yapılan saldırı Avukat Taylı: "Olayın kasten öldür...
        Yalova'da baba ve kızına yapılan saldırı Avukat Taylı: "Olayın kasten öldür...
        İkra bebek ile babasının darbedildiği olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya...
        İkra bebek ile babasının darbedildiği olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya...