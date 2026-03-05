Yalova'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 27 bin makaron ve 16 kilogram tütünün ele geçirildiği kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 27 bin makaron ve 16 kilogram tütünün ele geçirildiği kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde E.D'ye ait işletme ve otomobilde arama yaptı.
Ekipler, otomobilin bagaj kısmında bulunan koliler ile işletme içerisinde tütün doldurulmuş 27 bin makaron, 16 kilogram kıyılmış tütün ve tütün doldurma makinesi ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan şüpheli E.D. hakkında işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.