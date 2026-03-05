Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Haberleri

        Yalova'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 27 bin makaron ve 16 kilogram tütünün ele geçirildiği kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 14:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 27 bin makaron ve 16 kilogram tütünün ele geçirildiği kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde E.D'ye ait işletme ve otomobilde arama yaptı.

        Ekipler, otomobilin bagaj kısmında bulunan koliler ile işletme içerisinde tütün doldurulmuş 27 bin makaron, 16 kilogram kıyılmış tütün ve tütün doldurma makinesi ele geçirdi.


        Operasyonda yakalanan şüpheli E.D. hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        17 yaşındaki Yasemin'in davasından kuma vahşeti çıktı!
        17 yaşındaki Yasemin'in davasından kuma vahşeti çıktı!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!
        Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı

        Benzer Haberler

        Çınarcık'ta bir binada çıkan yangın söndürüldü
        Çınarcık'ta bir binada çıkan yangın söndürüldü
        Çınarcık'ta sebze ve meyve atıkları gübreye dönüştürülüyor
        Çınarcık'ta sebze ve meyve atıkları gübreye dönüştürülüyor
        Yalova'da kumar operasyonu
        Yalova'da kumar operasyonu
        Yalova'da kaçak moloz dökümüne fotokapanlı ceza
        Yalova'da kaçak moloz dökümüne fotokapanlı ceza
        Tatlıcılarda ramazan mesaisi; iftar sofralarına baklava yetiştirmek için 12...
        Tatlıcılarda ramazan mesaisi; iftar sofralarına baklava yetiştirmek için 12...
        Yalova'da baba ve kızına yapılan saldırı Avukat Taylı: "Olayın kasten öldür...
        Yalova'da baba ve kızına yapılan saldırı Avukat Taylı: "Olayın kasten öldür...