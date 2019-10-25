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Balık fabrika gemisi, denize imam ve papazın dualarıyla indirildi

DHA

YALOVA'da, Tersan Tersanesi´nde Rus 'Russian Fishery' firması için inşa edilen dünyanın en büyük balık fabrika gemilerinden `Vladimir Limanov´ törenle denize indirildi. Geminin denize indirilmesi öncesi hem imam hem de papaz dua etti.
Yalova´nın Altınova Tersaneler Bölgesi'nde bulunan Tersan Tersanesi´nde dünyanın en büyük balık fabrika gemilerinden biri inşa edildi. Türk tersanecilik sektörünün başarısı olarak nitelendirilen geminin denize indirilmesi için bugün tören düzenlendi. Törene Yalova Valisi Muammer Erol, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nurettin Paksu, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan, Russian Fishery firması CEO´su Fedor Kirsanov, Skipsteknisk Pazarlama ve Satış Müdürü Inge Bertil Straume, Sberbank Uzakdoğu Yönetim Kurulu Başkanı Sukhoverkhov Dmitriy ve çok sayıda davetli katıldı.
GÜNDE 500 TON BALIK GEMİDE İŞLENEBİLECEK
Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nurettin Paksu, böyle önemli bir geminin Türkiye´de inşa edilerek, denize indirilmesinin Rusya ve Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin sonucu olduğunu söyledi. Paksu, "Bugün denizle buluşmasına şahitlik edeceğimiz Vladimir Limanov adlı gemi Rusya ile başarıyla devam eden ilişkilerimizde önemli bir yere sahiptir. Bundan 3 yıl önce Rusya´ya teslim ettiğimiz balıkçı gemisinden sonra, bu gemi de öyle umuyorum ki, ülkelerimiz arasındaki ticarette yeni kapılar açacaktır. Russian Fishery Şirketi, Rusya´daki ve dünyadaki en büyük beyaz et ve Alaska Pollock balığı üreticilerinden birisidir. Bu balık için yıllık kotası 300 bin tonun üzerindedir. Russian Fishery için inşa ettiğimiz bu gemi, günümüzde yapılan en sofistike gemilerden birisidir. İçerisinde birçok ilkleri barındıran, günde 500 tona kadar balık yakalayıp bunların tamamını hiçbir atık bırakmadan işleyebilen en modern ekipmanlarla donatılmış türünün en iyi gemisidir. Böylesi özel bir geminin yapımı için tersanemizi tercih eden Russian Fishery'e çok teşekkür ederiz. Bizim ilişkilerimiz bulaşıcıdır ve büyüyerek, devam eder" dedi.
Russian Fishery CEO´su Fedor Kirsanov da, "Bu gemi firmamızın bayrak gemisi olacaktır. Burada dünyada parmakla gösterilecek bir 'süper troller' inşa edildi. Bu bizim yıllar önce kurduğumuz bir hayalin hayata geçişidir. Bu geminin her aşamasında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederiz" diye konuştu.
İMAM VE PAPAZ DUA ETTİ
Konuşmaların ardından bir imam ve Aya Panteleymon Rus Ortodoks Kilisesi´nden gelen bir papaz sırayla dua etti. 108 metre uzunluğa ve 21 metre genişliğe sahip geminin denize indiriliş kurdelesini ise Russian Fishery Şirketi'nin sahibinin oğlu Fedar Frank kesti. Kaydırılarak denize indirilen dev gemi, günde 500 ton balık tutma ve denizde işleme kapasitesi ile dünyanın bu tipteki en büyük gemilerinden biri olma özelliğini taşıyacak.

YALOVA

25 Ekim 2019 Cuma

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