Yalova’da 46 kaçak göçmen yakalandı

Yalova’nın Altınova ilçesinde jandarma ekipleri yurda kaçak yollardan giren Afganistan ve Kongo uyruklu 46 kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, aldığı bir istihbaratı değerlendiren Altınova Jandarması ilçede bir aracı durdurdu. Aracın kasası açıldığında ise kasada 46 kişinin olduğu görüldü. Şahısların Afganistan’dan ve Kongo’dan kaçak yollarla Türkiye’ye geldikleri buradan da Avrupa’ya geçme hazırlığında oldukları öğrenildi. Gözaltına alınan şahısların sorguları sonrasında sınır dışı edileceği belirtildi.
YALOVA
17 Kasım 2019 Pazar
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