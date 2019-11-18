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İhtiyaç sahiplerine PTT eliyle kömür yardımı

İHA

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ile PTT arasında imzalanan protokol kapsamında, SYDV tarafından belirlenen muhtaç ailelere yapılan kömür yardımının dağıtımı pilot olarak Yalova'da başladı.

İhtiyaç sahiplerine PTT eliyle kömür yardımı

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ile PTT arasında imzalanan protokol kapsamında, SYDV tarafından belirlenen muhtaç ailelere yapılan kömür yardımının dağıtımı pilot olarak Yalova’da başladı.
Altınova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ilçede yardıma muhtaç ailelere kömür dağıtımına kış mevsiminden önce başlandı. Altınova SYDV Müdürü Ufuk Kocatepe ile Altınova PTT Müdürü Bayram Tan kömür dağıtımını birlikte yaptı. PTT tarafından belirlenen ailelerin adreslerine teslim edilecek olan torbalanmış kömürler sayesinde yardıma muhtaç aileler kışı daha rahat geçirecekler.
Konuyla ilgili bilgi veren SYDV Müdürü Ufuk Kocatepe, “Devletimizin en büyük sosyal projelerinden olan ‘Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılması’ uygulamasında yeni bir sürece girildi. 2019 yılından itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı, TKİ, PTT ve Vakıflar'ın iş birliği ile kömürlerin ailelerin adreslerine kadar PTT tarafından taşınması projesi hayata geçirilmiştir. Pilot bölge seçilen Yalova ilimiz genelinde teslimatlara başlandı” dedi.

YALOVA

18 Kasım 2019 Pazartesi

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