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'Kadına, çocuğa ve hayvan şiddetine hayır' teması sokak duvarlarına işlendi

İHA

'Kadına, çocuğa ve hayvan şiddetine son' temalı sosyal sorumluluk çalışması Armutlu sokaklarına uygulanmaya başlandı.

'Kadına, çocuğa ve hayvan şiddetine hayır' teması sokak duvarlarına işlendi

'Kadına, çocuğa ve hayvan şiddetine son' temalı sosyal sorumluluk çalışması Armutlu sokaklarına uygulanmaya başlandı.

Türkiye'nin turizm kentlerinden Yalova Armutlu'da şiddete dikkat çekmek adına önemli bir projeye imza atıldı. Proje kapsamında sokak duvarları 'şiddete hayır' görsel çalışmaları ile donatılmaya başlandı.
Görsel Sanat Öğretmeni Sinan Bozkurt ve Armutlu Belediyesi mühendislerinden Tuğçe Soyaslan tarafından proje hayata geçirilerek Armutlu sokaklarından dünyaya 'Çocuğa ve Hayvan Şiddetine Hayır' mesajı verilmiş oldu.
Özellikle yaz aylarında ülkenin çeşitli illerinden gelen tatilcileri ağırlayan Armutlu, sokaklardaki duvarlara görsel zenginliğinde katıldığı resimlerle 'şiddete hayır' bilinci oluşturulduğu kaydedildi. Yapılan çalışmaya halktan büyük destek geldiği de belirtildi.

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