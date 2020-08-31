Golf kulübündeki halaylı düğüne 6 bin lira ceza

Semih ŞAHİN/YALOVA, (DHA)YALOVA'da, polis ekiplerinin golf kulübünde düzenlenen bir düğüne gerçekleştirdiği denetimde, davetlilerin maske ve sosyal mesafe kuralına uymaması nedeniyle düğün ve iş yeri sahibine toplamda 6 bin 378 lira para cezası kesildi.
Yalova´da polis ekipleri, ihbar üzerine bir golf kulübünde düzenlenen düğün törenini denetime gitti. Kulübe gelen ekipler, yaklaşık 40 kişilik grubun maske ve mesafe kuralına uymadığını ve el ele tutuşup, halay çektiğini gördü. Polis ekiplerince, davetlilere koronavirüs tedbirleri anlatıldı. Düğünde kurallara uyulmaması nedeniyle düğün sahibi ve iş yeri sahibine, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu´na muhalefet suçundan 3 bin 189´ar TL´den toplamda 6 bin 378 TL ceza kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Semih ŞAHİN
2020-08-31 09:41:46
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.