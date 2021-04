Kivili komposto, sirke ve turşuya tam not

Yalova Altınova Kadın Girişimi ve Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerinin ürettiği kivili komposto, sirke ve turşu tam not aldı.

Altınova Belediyesinin kadınların aile bütçelerine katkı sağlamaları ve yerel ürünlerin markalaşması için kuruluşuna öncülük ettiği Altınova Kadın Girişimi ve Üretim ve İşletme Kooperatifi, ilçeye has meyvelerden elde edilen ürün yelpazesini genişletiyor. İlçenin önemli üretim markası kividen yaptıkları cevizli, fındıklı ve bademli lokum ve sucuk tadı ile büyük beğeni toplayan kooperatif üyeleri, yine kividen komposto, sirke ve turşu üretti. Kısa süre önce üretimine başlanmasına rağmen ilçe ile özdeşleşen kivi, çilek ve diğer tarım ve bitki ürünleri üzerine çalışmalarına yoğunlaşan kooperatif, ilk ürünleri ile tam puan aldı.

Kividen yapılan komposto, sirke ve turşunun ilk tadımını ise Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Belediye Başkanı Metin Oral yaptı. Kadınların yaptığı yeni ürünleri kendine has tadı ve damakta bıraktığı lezzet ile çok beğendiklerini belirten Kaymakam Özyiğit ve Başkan Oral, Altınova Kadın Girişimi ve Üretim ve İşletme Kooperatif üyelerini kutladılar.

Kadın istihdamının artması, kırsal ve tarımsal kalkınma için kooperatifleşmenin ve özellikle kadın dayanışmasının önemine dikkat çeken Altınova Belediye Başkanı Oral, kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesinin toplum için çok anlam ifade ettiğini söyledi. Bu sebeple kadın kooperatiflerine verilen desteklerinin artarak devam edeceğini kaydeden Oral, Altınova Kadın Girişimi ve Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin de kısa sürede örnek çalışmalara imza attığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.