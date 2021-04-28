Marmara Denizi beyaza büründü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmara Denizi beyaza büründü

İHA

Marmara Denizi beyaza büründü

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz, Yalova sahilinde görülen beyaz tabakanın “deniz salyası” olarak bilinen doğal bir olay olduğunu söyledi.
Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz, konuyla ilgili kendilerine çok sayıda şikayet geldiğini söyledi. Yaptıkları incelemelerde tabakanın doğal bir olay sonucu oluştuğunu belirlediklerini dile getiren Yılmaz, “Söz konusu analizlerde deniz biyologları tarafından ve müdürlüğümüz personelince incelenmiş olup, söz konusu kirlilik olduğu iddia edilen hususu deniz salyası olarak nitelendirilen doğal bir olay olduğu, deniz suyu sıcaklığının artmasına paralel olarak görülen ve sadece ilimiz sınırları içinde değil aynı zamanda diğer kıyısı olan Marmara iline kıyısı olan illerde de görüldüğü tespit edilmiştir” dedi.
Vatandaşların tedirgin olmaması gerektiğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:
“Endişelenecek bir durum yoktur, herhangi bir kimyasal kirlilik değildir. Doğal olay olarak görülen deniz suyu sıcaklığının değişmesine paralel olarak ortaya çıkan bir alg patlaması ve bazı noktalarda da deniz salyası olarak nitelendirilen bir doğal olaydır. Doğal sıcaklığın, deniz sıcaklığının besin değerlerinin normale dönmesine müteakip kendiliğinden yavaş yavaş düzene girer.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İl Sağlık Müdürü Eray: Yalova, vaka oranlarında en fazla düşüş görülen il oldu
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Eray: Yalova, vaka oranlarında en ...
Yalova güreşin merkezi oluyor
YEREL HABERLER Yalova güreşin merkezi oluyor
Yalova'da çiftçilere 600 bin fide dağıttı
YEREL HABERLER Yalova'da çiftçilere 600 bin fide dağıttı
Yalova'da bankalar önünde kuyruklar uzadı... Korona virüs artışının tavan yaptığı Yalova'da caddelerdeki insan kalabalıkları "pes" dedirtti
YEREL HABERLER Yalova'da bankalar önünde kuyruklar uzadı... Korona ...
Antalya Lastminute Fuarı, turizm sektörünün seçkin oyucuları ile başladı
YEREL HABERLER Antalya Lastminute Fuarı, turizm sektörünün seçkin ...