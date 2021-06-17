MHP’den Özyiğit ve Oral’a anlamlı ziyaret

MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz ve beraberindeki heyet, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı ziyaret etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yalova İl Başkanı Namık Öz ve beraberindeki heyet, bir süre önce babalarını kaybeden Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Altınova’da yapılan çalışmalar ve projeler hakkında misafirlerine bilgi veren Başkan Oral, “Cumhur İttifakının değerli ortağı MHP İl Başkanı Namık Öz ve MHP İlçe Başkanı Serkan Dikyar ve yönetici arkadaşlarımız misafirimiz oldu. Gündemimiz tabii ki millet ve memleket oldu. Yalova'mız, Altınova'mız için canla başla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.