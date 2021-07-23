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114. Fevziye Güreşleri'nde unutulmaz anlar yaşandı Fevziye Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Koç oldu, 2022 ağalını ABD'li Douglas Parks kazandı

İHA

114. Fevziye Güreşleri'nde unutulmaz anlar yaşandı Fevziye Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Koç oldu, 2022 ağalını ABD'li Douglas Parks kazandı

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Fevziye köyünde düzenlenen 114. Geleneksel Tarihi Yalova Fevziye Yağlı Güreşleri, uzun süre unutulmayacak müsabakalara sahne oldu.
114. Geleneksel Tarihi Yalova Fevziye Yağlı Güreşleri'nde 50'si başpehlivan, 500 güreşçi katıldı. Fevziye Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı ise finalde Nedim Gürel’i yenen İsmail Koç oldu. Tarihi güreşlerde 2022 güreş ağalığını ise DowAksa üst yöneticisi ABD'li Douglas Parks kazandı. Böylece ilk kez tarihi güreşlerde bir yabancı güreş ağası oldu. Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, il genel ve belediye meclis üyeleri, 114. Geleneksel Tarihi Yalova Fevziye Yağlı Güreşleri'nde pehlivanları yalnız bırakmadılar.
Fevziye Güreşleri'nin ilçenin en eski organizasyonu olduğunu dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Altınovamızın yaşayan en önemli kültürel bir mirası, ata sporunun er meydanı ‘Fevziye Yağlı Güreşleri’nin bu yıl 114.'sü gerçekleştirildi. 1901 yılında başlayan bu önemli gelenek, bugün tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne giden yol, Kırkpınar’ın ön sözü kabul ediliyor. Mübarek Kurban Bayramı’nda bize çifte bayram yaşatan tüm sporcularımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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