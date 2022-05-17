Doktor başkandan sağlıkçılara özel etkinlik

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçede görev yapan hemşire ve eczacılara özel bir etkinlik düzenledi.

Altınova Belediyesi Konferans ve Düğün Salonunda düzenlenen programa Başkan Oral'ın yanı sıra Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yıldırım Temir, hemşire, eczacılar ve aileleri katıldı.



“Sizlere minnettarız”

Hemşirelerin ve eczacıların, sağlık ordusunun vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade eden Başkan Oral, “Bu salgın döneminde büyük özveri ile görev yapan gece gündüz demeden sağlığımız için çalışan sizlere minnettarız. Her türlü olumsuzlukta ve zorlukta ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, büyük özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan tüm hemşirelerimizin gününü kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim” dedi.

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