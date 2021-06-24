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Yalova nerede, hangi bölgede? Yalova nüfusu kaç, ilçeleri ne? Yalova'da gezilecek yerler neler?

İstanbul'un çevresindeki bazı ilçeler yıllar içinde nüfusunun çok fazla artmış olması göz önünde bulundurularak il yapılmıştır. Uzun yıllar İstanbul'a bağlı olan ilçelerden biri olan Yalova da 6 Haziran 1995'te il olan yerlerden biri olmuştur. Peki, Yalova nerede, hangi bölgede? Yalova nüfusu kaç, ilçeleri ne? Yalova'da gezilecek yerler neler?

Yalova nerede, hangi bölgede? Yalova nüfusu kaç, ilçeleri ne? Yalova'da gezilecek yerler neler?

ALOVA NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Yalova; 6 Haziran 1995 tarihinde Bursa ili Gemlik ilçesine bağlı Armutlu beldesi ile Kocaeli ili Karamürsel ilçesine bağlı Altınova, Subaşı ve Kaytazdere beldelerini sınırları içine alınarak il olmuştur.

Armutlu Yarımadası’nın kuzey kıyısı ile Samanlı Dağları’nın kuzey eteklerine kurulmuş olan Yalova, Türkiye’nin Kuzeybatısında ve Marmara Bölgesi’nin güneydoğu kesiminde yer almaktadır. Kuzeyinde ve batısında Marmara Denizi, doğusunda Kocaeli, güneyinde Bursa ile Gemlik Körfezi yer almaktadır. İlin denizden yüksekliği 2 metre, ve yüzölçümü 847 km2’dir. Yalova ilinin kıyıları girintili ve çıkıntılı bir özellik göstermez. Sahil şeridi dar olmakla birlikte, doğal plaj özellikleri göstermektedir.

YALOVA NÜFUSU KAÇ, İLÇELERİ NELER?

Yalova ili nüfusu: 276.050'dir. Bu nüfusun % 89,9'u şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüzölçümü 799 km2'dir. İlde km2'ye 345 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkezde 1074’dür.) İlde yıllık nüfus artışı % 1,87 olmuştur.Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Çiftlikköy (% 6,99)- Termal (% -5,37)

04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 6 İlçe, 14 belediye, bu belediyelerde 51 mahalle ve ayrıca 43 köy vardır.

2020 yılı sonunda Yalova ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri
İlçeNüfus

2019

Nüfus

2020

Nüfus

Artışı %

Belediye

Sayısı

Mahalle

Sayısı

Köy

Sayısı

Köy

Nüfusu

Şehir

nüfusu

Şehirde

oturan %

Alanı

km2[12]

 km2'ye

düşen kişi

Altınova29.23730.7805,2849124.18726.59386,40113272
Armutlu9.5439.9013,751352.6367.26573,3816660
Çınarcık34.34334.6991,0441343.08631.61391,11178195
Çiftlikköy41.88244.8086,992893.15641.65292,96136329
Merkez149.068149.3300,182161111.588137.74292,241391.074
Termal6.9036.532-5,371223.3653.16748,486797
Yalova270.976276.0501,8714514328.018248.03289,85799345

İlin yıllara göre nüfusları

YALOVA'DA GEZİLECEK YERLER

Açık Hava Müzesi
Termal Atatürk Köşkü
Yalova Güneyköy Eski Camii
Yürüyen Köşk
Hersekzade Ahmet Paşa Camii
Rüstem Paşa Camii
Taşköprü
Çoban Kale
Elmalık Kalesi
Hersek Köyü Sualtı Kalıntıları

YALOVA YÖRESEL YEMEKLERİ

Böğür
Ekşili Köfteli Bamya Yemeği
Yaprak Pidesi
Termal Tatlısı
Yalova Sütlüsü
Abısta
Pavli
Şeteşou

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