ALOVA NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Yalova; 6 Haziran 1995 tarihinde Bursa ili Gemlik ilçesine bağlı Armutlu beldesi ile Kocaeli ili Karamürsel ilçesine bağlı Altınova, Subaşı ve Kaytazdere beldelerini sınırları içine alınarak il olmuştur.

Armutlu Yarımadası’nın kuzey kıyısı ile Samanlı Dağları’nın kuzey eteklerine kurulmuş olan Yalova, Türkiye’nin Kuzeybatısında ve Marmara Bölgesi’nin güneydoğu kesiminde yer almaktadır. Kuzeyinde ve batısında Marmara Denizi, doğusunda Kocaeli, güneyinde Bursa ile Gemlik Körfezi yer almaktadır. İlin denizden yüksekliği 2 metre, ve yüzölçümü 847 km2’dir. Yalova ilinin kıyıları girintili ve çıkıntılı bir özellik göstermez. Sahil şeridi dar olmakla birlikte, doğal plaj özellikleri göstermektedir.

YALOVA NÜFUSU KAÇ, İLÇELERİ NELER?

Yalova ili nüfusu: 276.050'dir. Bu nüfusun % 89,9'u şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüzölçümü 799 km2'dir. İlde km2'ye 345 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkezde 1074’dür.) İlde yıllık nüfus artışı % 1,87 olmuştur.Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Çiftlikköy (% 6,99)- Termal (% -5,37)

04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 6 İlçe, 14 belediye, bu belediyelerde 51 mahalle ve ayrıca 43 köy vardır.

2020 yılı sonunda Yalova ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri İlçe Nüfus 2019 Nüfus 2020 Nüfus Artışı % Belediye Sayısı Mahalle Sayısı Köy Sayısı Köy Nüfusu Şehir nüfusu Şehirde oturan % Alanı km2[12] km2'ye düşen kişi Altınova 29.237 30.780 5,28 4 9 12 4.187 26.593 86,40 113 272 Armutlu 9.543 9.901 3,75 1 3 5 2.636 7.265 73,38 166 60 Çınarcık 34.343 34.699 1,04 4 13 4 3.086 31.613 91,11 178 195 Çiftlikköy 41.882 44.808 6,99 2 8 9 3.156 41.652 92,96 136 329 Merkez 149.068 149.330 0,18 2 16 11 11.588 137.742 92,24 139 1.074 Termal 6.903 6.532 -5,37 1 2 2 3.365 3.167 48,48 67 97 Yalova 270.976 276.050 1,87 14 51 43 28.018 248.032 89,85 799 345

İlin yıllara göre nüfusları

YALOVA'DA GEZİLECEK YERLER

Açık Hava Müzesi

Termal Atatürk Köşkü

Yalova Güneyköy Eski Camii

Yürüyen Köşk

Hersekzade Ahmet Paşa Camii

Rüstem Paşa Camii

Taşköprü

Çoban Kale

Elmalık Kalesi

Hersek Köyü Sualtı Kalıntıları

YALOVA YÖRESEL YEMEKLERİ

Böğür

Ekşili Köfteli Bamya Yemeği

Yaprak Pidesi

Termal Tatlısı

Yalova Sütlüsü

Abısta

Pavli

Şeteşou