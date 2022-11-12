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Haberler Gündem Yamaç paraşütünün ipine takılarak havalandı, 20 metreden düşüp öldü! - En Son Haberler
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Yamaç paraşütünün ipine takılarak havalandı, 20 metreden düşüp öldü

Samsun'un Bafra ilçesinde yamaç paraşütçü arkadaşına yardım ettiği sırada ipe takılan paraşütçü Erdinç Ertuğrul, yaklaşık 20 metreden düşerek hayatını kaybetti

Yamaç paraşütünün ipine takılarak havalandı, 20 metreden düşüp öldü! - En Son Haberler
Yamaç paraşütçüsü düşerek can verdi
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DHA

Samsun'un Bafra ilçesinde, yamaç paraşütüyle uçuş yapan sporcuya yardım ettiği sırada ipe takılarak havalanan paraşütçü Erdinç Ertuğrul (41), yaklaşık 20 metreden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Bafra ilçesi Örencik Mahallesi'nde meydana geldi. Uçuş için Elmacık Tepesi'ne çıkan Bafra Hava Sporları Kulübü üyeleri, paraşütle uçmak isteyen Ö.Y.'ye yardım etmeye çalıştı. Yardım edenler arasında başka bir kulübün üyesi olan yamaç paraşütçüsü sporcu Erdinç Ertuğrul, paraşütün ipine takılarak kazara havalandı. Yaklaşık 20 metre yüksekliğe çıktıktan sonra düşen Ertuğrul, olay yerinde hayatını kaybetti. Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan olay yeri incelemesinin ardından Ertuğrul'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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